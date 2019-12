Maltempo, rinviato Presepe Vivente all'Arco del Sacramento Evento posticipato a giovedì 26 dicembre

"Le avverse condizioni atmosferiche non consentono neppure oggi lo svolgimento di 'Aspettando Gesù', il Presepe Vivente inserito nell’ambito del cartellone di 'InCanto di Natale 2019' e programmato presso l’area archeologica dell’Arco del Sacramento". Così in una nota dell'associazione culturale 'Il Sannita' che in merito precisa: "La forte incertezza delle previsioni meteo e la imprescindibile sicurezza di figuranti e pubblico, ci hanno indotto – in sintonia con l’Amministrazione comunale – a posticipare l’attesa rappresentazione alla giornata di giovedì 26 dicembre, in cui si festeggia S. Stefano, a partire dalle ore 19, ovviamente sempre presso la struttura dell’Arco del Sacramento: lo spostamento di data si configura come scelta ottimale in considerazione della giornata festiva e delle buone previsioni meteo che accompagnano la scelta del 26 dicembre 2019".