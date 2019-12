Uil, finalmente all'Asl un nuovo rapporto con i sindacati La nota della Uil

Le relazioni sindacali sono finalmente inclusive, partecipate, trasparenti e caratterizzate dal reciproco riconoscimento di ruoli e competenze professionali.

Non vi è più spazio per accordi segreti, artatamente indecifrabili ed in violazione del contratto e dei più elementari principi del diritto. Non si registreranno più premialità di comodo a beneficio di pochi eletti ben addestrati. Le risorse saranno utilizzate per tutti, non solo a beneficio di alcuni.

Cosí la Segreteria provinciale della Uil Fpl e la Segreteria aziendale Uil Fpl dell'Asl Bn1 intendono manifestare il proprio apprezzamento per il mutato atteggiamento del nuovo management dell'Asl di Benevento - il Direttore Generale, dottor Gennaro Volpe; il Direttore Sanitario, dottoressa Maria Concetta Conte e il Direttore Amministrativo, dottor Carlo Esposito .



Finalmente, dopo anni di oscurantismo, i dipendenti dell’Asl Bn1 possono guardare al futuro con fiducia e in questo percorso troveranno la nostra Organizzazione Sindacale sempre al loro fianco in una costante opera vigile e propositiva per la migliore tutela dei loro diritti.



Ed è proprio per la loro salvaguardia che la Uil Fpl chiede il pagamento dello straordinario ai dipendenti che lo hanno svolto e che non possono e non devono pagare sulla loro pelle le conseguenze delle azioni di chi li ha incautamente autorizzati. Se lo straordinario è stato autorizzato fuori dalle regole, che vengano chiamati in causa i responsabili. Per il futuro con il nuovo Management, siamo certi che il ricorso all'istituto dello straordinario avverrà in maniera legittima e trasparente e soprattutto sarà riservato alle strutture effettivamente in sofferenza, nella certezza che ne venga fatto un uso corrispondente alle reali necessità sanitarie ed amministrative.



All'Asl di Benevento si respira un'aria nuova e, se queste sono le premesse, siamo sicuri che il nuovo gruppo dirigenziale non ci deluderà e saprà tenere in debito conto l'impegno e la dedizione dei lavoratori tutti.