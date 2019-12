Albero sui tralicci: intero quartiere senza elettricità E' accaduto in contrada Piano Morra. In zona Pietà saltano rivestimenti palazzi Iacp

Grossi problemi per il maltempo anche nella contrada Piano Morra di Benevento. Un albero è caduto sui tralicci che alimentano la rete telefonica ed elettrica. Quindi, cittadini residenti della zona senza energia e linea telefonica: gli stessi cittadni chiedono di velocizzare il ripristino dei servizi essenziali nella zona. Per ora i residenti stanno provvedendo in proprio consumando gasolio. La strada è stata liberata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Invece, nella vicina zona Pietà, è saltato il cappotto termico di rivestimento dei palazzi IACP in via Rampa San Barbato. Alcuni pannelli stanno infatti penzolando pericolosamente sulla strada.