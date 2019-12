Il sindaco Mastella ricoverato al Rummo Problemi respiratori per il primo cittadino trasferito nella serata di ieri in ospedale

È stato ricoverato in ospedale il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Il primo cittadino soffre per problemi respiratori legati all'asma bronchiale per cui si è reso necessario il ricovero all'ospedale Rummo per effettuare accertamenti. Al momento le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.