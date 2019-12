30 ore senza corrente. Residenti esasperati: blocchiamo strada Guasti sulle linee Enel. Numerose zone senza acqua ed energia elettrica. Cittadini esasperati

“Siamo pronti a bloccare la strada e il traffico se la situazione persiste”. Sono esasperati i residenti di via Vittorio Bachelet a Benevento, da oltre 30 ore sono senza energia elettrica.

Un danno conseguenza dell'ondata di maltempo e della scarsa manutenzione degli impianti Enel.

Una situazione che si registra in numerose contrade di Benevento che negli ultimi due giorni hanno dovuto fare i conti con l'assenza di acqua ed energia.

Rubinetti a secco da oltre 20 ore a causa di un guasto della rete elettrica che ha bloccato il funzionamento del serbatoio dei Gesuiti nelle zone di San Liberatore, via Monteguardia, Via Fermi.

Stop ai generatori da oltre 30 ore anche nella zona di Madonna della Salute e in via Bachelet dove i residenti si dicono esasperati, oltre 20 famiglie in situazioni difficili che lanciano l'allarme.

“Da trenta ore manca la corrente – spiegano - perché ieri mattina è caduto un filo e ha lasciato al buio tutta la zona. Abbiamo cercato di contattare tutti, segnalare i nostri disagi ma abbiamo ricevuto solo inviti ad attendere e promesse”.

Una situazione difficile anche per la presenza di persone fragili: malati, anziani e bambini. “Crediamo – rincarano la dose – che sia giunto il momento di ripristinare l'erogazione almeno in modo temporaneo, magari con un generatore. Siamo 20 famiglie e tra noi ci sono persone che affrontano la dialisi, bambini malati, anziani ultranovantenni, persone che lavorano tramite internet e ovviamente fronteggiamo tutti gli altri problemi derivanti dalla mancanza di energia”.

Sotto accusa la scarsa manutenzione delle linee Enel che ha generato i danni maggiori. Quello caduto non è l'unico filo “pericoloso” i residenti indicano i diversi cavi che avrebbero bisogno di manutenzione.

L'esasperazione aumenta, i residenti disperati minacciano di bloccare la strada per protesta: “Siamo cittadini come gli altri ma ci vediamo dimenticati, siamo pronti, se nessuno ci ascolterà, a bloccare la strada e bloccare il traffico”.