I diritti dei lavoratori nelle imprese in crisi, incontro Aiga Il convegno promosso dall'associazione italiana giovani avvocati

Lo scorso venerdì (20 dicembre 2019) nella splendida cornice del Museo del Sannio si è tenuto il convegno organizzato

dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) Sezione di Benevento “I diritti dei lavoratori nelle imprese in crisi: alla luce del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente dell’AIGA, Domenico Cozzolino, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, Alberto Mazzeo, al presidente dell’Associazione sannita Avvocati lavoristi, Matarazzo, a Fabrizio Russo, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Benevento, anche autorevoli rappresentanti della Magistratura, Roberto de Matteis, Manuela Fontana, Michele Cuoco, e del mondo accademico, Gabriele Trombetta. Ha coordinato egregiamente i lavori Pasquale Giaquinto, specializzato in diritto del lavoro in Benevento.

Soddisfatto della riuscita dell’evento, il presidente A.I.G.A. Domenico Cozzolino: “Vedere una sala stracolma di avvocati e commercialisti, vieddipiù in un pomeriggio prenatalizio mi riempie di gioia. Abbiamo scelto di trattare questo tema perché bisogna esser sensibili alle tematiche sociali ed economiche del nostro territorio, anche in ragione della rilevanza degli interventi legislativi che vanno ad incidere sul tessuto della nostra Provincia già in difficolta in ragione del particolare momento storico ed economico. È necessaria maggiore sinergia e collaborazione tra i vari professionisti e le aziende perché solo in tal modo è possibile risolvere le numerose problematiche che assillano la Nostra Giustizia. Questo sarà lo spirito che porterà avanti l’AIGA nei prossimi mesi anche in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine e con le associazioni presenti sul territorio”.

“Ringrazio ancora una volta - continua Cozzolino - il Presidente della Provincia di Benevento, Di Maria, per il patrocinio concesso, che ci ha consentito di organizzare il convegno di studi nella stupenda sala “G. Vergineo”, del Museo del Sannio”.