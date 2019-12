Babbo bikers, sulle due ruote vince la solidarietà Raccolta fondi destinata all'associazione Italiana Persone Down

Natale e solidarietà. L'energia delle due ruote sceglie il senso vero della festa: stare insieme e dedicare attenzione e speranza a chi ne ha più bisogno.

Terza edizione per l’appuntamento con i Babbo Bikers organizzato dall’associazione “Svalvolati On The Road” di Benevento con l’Associazione Italiana Persone Down.

I centauri si sono raccolti in piazza Castello per rinnovare l'ormai tradizionale appuntamento mirato ad una raccolta fondi solidale che sarà destinata proprio all'associazione persone down.

“Babbo bikers 3.0 è iniziato per gioco tre anni fa – spiega Francesco Cotugno, degli Svalvolati on road – saremo noi a scuotere il territorio con un terremoto di solidarietà. Vogliamo coinvolgere tutti a impegnarsi per la ricerca”.

Un assegno gigante consegnato simbolicamente per la raccolta. E ovviamente il rombo dei motori lungo le strade cittadine, prima di approdare all'Arco di Traiano per un altro momento di solidarietà e unione.