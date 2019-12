"Figurine che Passione", l'Associazione si presenta nel Sannio Il 12 gennaio la presentazione delle iniziative tra sogni, progetti e amore per le 'Panini'

Nel Sannio operano già da qualche tempo con incontri e organizzazione di eventi dedicate alle mitiche figurine Calciatori Panini. Si tratta dell'associazione (affiliata Acli) “Figurine che Passione”, di cui è presidente onorario Ezio Colella, presidente Pasquale Venditti, il vice Domenico Intorcia e segretario Luigi Simeone.

L'associazione sarà ora presentata ufficialmente il 12 gennaio prossimo presso l’agriturismo Collina di Roseto di Benevento. “Abbiamo invitato anche qualche rappresentanza di calciatori del Benevento Cacio – spiegano dal direttivo – e speriamo che ci onorino della loro presenza”.

L’associazione “Figurine che Passione” nasce dalla volontà dei tre soci fondatori Pasquale Venditti, Luigi Simeone e Domenico Intorcia, da sempre collezionisti appassionati delle mitiche figurine calciatori.

Scopo dell’associazione è quello di diffondere e promuovere la cultura della passione del collezionismo delle figurine calciatori e della passione sportiva, in modo di sviluppare e promuovere amichevoli relazioni tra collezionisti di figurine, promuovendo ogni tipo di iniziativa per diffondere e promuovere tale passione, organizzando eventi, mostre, convegni, ritrovi, mercatini, ed ogni tipo di manifestazione o attività favorendo ciò che è una vera e propria esperienza sociale dal rilevante valore aggregativo. Una mission non semplice anche perchè oggi a farla da padrone sono i nuovi mezzi di comunicazione: i social. Ma nessun aggeggio tecnologico potrà mai compensare il piacere del collezionismo, la sensazione tattile e visiva di 'contrattare' le figurine che mancano...

Ed ancora, in cantiere l'associazione ha anche in cantiere l'idea di donare album e figurine ai bambini e ragazzini dei reparti di Pediatria in modo che i piccoli pazienti abbiano un momento di distrazione, di impegno ludico e perchè no di a fare scambi con gli altri degenti per instaurare nuove amicizie.

Ed ancora, organizzare una sorta di mercatino o fiera della figurina con un appuntamento fisso annuale, invitando collezionisti ed espositori da tutta Italia, in modo che la passione possa fungere anche da strumento di promozione del nostro magnifico territorio da far conoscere a quanti parteciperanno a questi eventi.