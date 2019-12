Maestro Bosso con Orchestra Filarmonica di Benevento In onda il giorno di Natale alle 21.15 su Rai 3

Nuovo appuntamento e nuova sfida per il Maestro Ezio Bosso che, in onda il giorno di Natale alle 21.15 su Rai 3, avvicinerà il pubblico alla sesta sinfonia - la celebre “Patetica” - di P. I. Tchaikovsky, rivelandone i misteri e aprendosi a riflessioni e profondità lontane da ogni luogo comune. In programma anche l’Ouverture dal Don Giovanni, K 527 e l’Ave Verum Corpus, K 618 di W. A. Mozart e il celeberrimo Valzer dei fiori dalla scena I – atto II de Lo schiaccianoci del compositore russo su cui è incentrata la trasmissione.

La seconda avventura televisiva di Che storia è la musica (registrata nel cuore della Tuscia, presso il Teatro dell'Unione di Viterbo) vede protagonista, accanto a Bosso e ai suoi ospiti (da Corrado Augias a Diego Bianchi, passando per Max Tortora, Mario Tozzi e Igor Cassina), la Europe Philarmonic Orchestra - da lui fondata - e per l'occasione arricchita dai giovani dell'Orchestra Filarmonica di Benevento, e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro.

“Ascoltateci a tutto volume, disturbate i vicini quella sera. Cambieremo il mondo a colpi di Musica”, è questa la speranza e l’augurio che il maestro Bosso lascia al suo pubblico per questo Natale e per il nuovo anno che verrà.