Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, procedura per assunzioni Dopo 18 anni di odissea schiarita per i lavoratori. I ringraziamenti del sindacalista Abitabile

Il sindacalista Ciro Abitabile ringrazia il Consigliere Regionale, deledato all’Agricoltura Nicola Caputo, il presidente Alfonso Santagata e i dirigenti del Sannio Alifano nonché la Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali. Durante l'incontro che si è svolto presso l’Ufficio della Direzione della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali, al centro Direzionale di Napoli isola A/6, con il quale si è dato il via alle procedure di assunzione di sei unità lavorative previste dal Piano di Valorizzazione approvato dal Sannio Alifano.

Presenti (per l’Assessorato all’Agricoltura) il consigliere del Presidente Nicola Caputo, il direttore generale Filippo Diasco, il dirigente della UOD, Sergio Caiazzo e Antonio Carotenuro, (per il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano) il presidente Alfonso Santagata, il direttore generale Massimo Natalizio e il Direttore amministrativo, Fabrizio Pepe, (per la Gestione Liquidatoria del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina) il Commissario Liquidatore Giuseppe Catenacci, (per le Organizzazioni Sindacali) FAI-CISL Francesco Fattorusso; FLAI-CGIL Pasquale Campanile), FILBI-UIL, Clemente Di Rosa.

Un ringraziamento del rappresentante sindacale Interprovinciale BN-AV della FILBI-UIL Ciro Abitabile arriva per il Consigliere Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, al presidente Santagata e ai dirigenti del Sannio Alifano nonché alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, alimentari e forestali “per il loro impegno e per la loro sensibilità alla risoluzione del problema. Un ringraziamento particolare va ai dirigenti della Prefettura di Benevento, al Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita nonché al Commissariato di Telese Terme che ci sono stati sempre vicini in questa lunga odissea”.