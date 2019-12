Mastella: "Ho avuto paura, ma il peggio è passato" Il sindaco dopo il malore: "Ora sono in convalescenza. Grazie ai medici che mi hanno curato"

Dopo la paura e il ricovero in ospedale il sindaco Mastella ha ringraziato quanti gli sono stati vicini e si sono preoccupati per le sue condizioni, i medici del San Pio e gli infermieri e ha augurato a tutti buone feste: "Voglio ringraziare quanti , incredibilmente tanti , si sono preoccupati delle mie condizioni di salute . Confesso che domenica sera ho avuto paura davvero .Grazie a Dio il più sembra passato . Mi tocca una convalescenza che mi sto godendo con i miei nipotini . Stanotte ha dormito con me Mattia e sono stato felice . Grazie alla equipe del prof Scherillo che con intelligenza medica mi ha scrupolosamente osservato e curato . Grazie al corpo infermieristico cosi paziente con me e con tutti gli altri che con me sono stati .. ospiti della struttura cardiologica . Grazie a Gino il mio medico personale che accorso prontamente mi ha costretto , e giustamente , al ricovero ospedaliero . Per intanto buone feste a tutti e grazie".