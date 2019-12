"Per Capodanno si prevede sold out per il turismo nel Sannio" Il presidente della Pro loco, Petito: "Strutture piene con gruppi proveniente anche dalla Toscana"

Capodanno nel Sannio tra buon cibo, presepi e mercatini. Una proposta che sembra conquistare sempre più i turisti al punto da far prevedere il tutto esaurito per il prossimo Capodanno. A rivelarlo il presidente della Pro loco Samnium di Benevento, Giuseppe Petito che traccia un bilancio positivo per il turismo in occasione delle festività natalizie: “Più che positivo direi – commenta Petito – in quanto per il prossimo 31 dicembre le strutture ricettive, in particolare chi ha organizzato il Veglione fanno registrare il pieno già da giorni. Per il bad e breakfast molti hanno preferito restare chiusi ma chi sarà aperto ha comunque avuto molte richieste. La novità di quest'anno è che molti visitatori provengono da Salerno come da Napoli, ma ci sono anche gruppi che arrivano dalla Toscana e in quest'ultimo caso registriamo una permanenza di più giorni”.

A fare traiano ci pensa anche in questo caso l'ottima enogastronomia del territorio sannita: “L'enogastronomia diventa punto di forza di queste iniziative”, sottolinea Petito che rileva una curiosa sulle scelte culinarie di chi arriva nel Sannio: “Un tanti ci hanno chiesto il classico 'cardone' anche per il Cenone”. Dati dunque rispetto ai quali il presidente della Pro loco ribadisce: “Per il prossimo Capodanno gli alberghi sono tutti pieni, mentre prima di Natale lavorato benissimo con la provincia tra presepi e mercatini capaci di attrarre tanti visitatori”.