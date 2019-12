Suggestivo il presepe vivente all'Arco del Sacramento Successo e partecipazione per l'iniziativa

La magia del presepe in uno scenario suggestivo come l'Arco del Sacramento. Tanta partecipazione, ieri sera a Benevento, per la rappresentazione vivente della natività.

Promosso dall'associazione Il Sannita si è rinnovato l'appuntamento con il Presepe Vivente di Benevento, inserito nell’ambito del cartellone di “InCanto di Natale 2019” ed in programma all’area archeologica dell’Arco del Sacramento.

Un centinaio di figuranti hanno fatto rivivere alcune scene tradizionali (botteghe del fabbro e del falegname, fornaio, tessitrice, canestraia, fruttivendolo, pastori, sacerdoti e pubblicani), e dunque evocato l'atmosfera dei momenti successivi alla nascita del Cristo.

“Un esempio di proficua collaborazione tra il Comune e l'associazionismo cittadino” ha commentato l'assessore al commercio e al turismo del Comune di Benevento, Oberdan Picucci.

Per la realizzazione del Presepe Vivente - hanno fornito la loro preziosa collaborazione il Comitato Trivium, l’Associazione Sannitamania, la Pro Loco Centro Storico “Città di Benevento”, l’Associazione Ar.cu.m., l’Associazione Beneslan, la Parrocchia S. Maria della Pace e S. Rita a Pacevecchia, l’Associazione teatrale InVento, gli Scout del C.N.G.E.I. Benevento, il Comitato Centro Storico-Triggio, l’ASD Podismo Benevento, il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana e l’Associazione Libero Teatro.