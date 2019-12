Consulta delle donne domani in Questura a Benevento Si celebreranno i 60anni dell'entrata delle donne in Polizia



La Consulta delle donne del Comune di Benevento e la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità Patrizia Callaro si recheranno, domani sabato 28 dicembre alle ore 11, presso la Questura di Benevento per celebrare i 60 anni dell’entrata delle donne in Polizia.

Era il 1959 quando, con la legge 1083 del 7 dicembre, venne istituito il Corpo della Polizia femminile che segnò quel cambiamento storico che aprì le porte alle donne.

Il campo di intervento era molto specifico e necessitava della giusta sensibilità per occuparsi dei reati che riguardavano la tutela della moralità pubblica, della famiglia, delle donne e dei minori. Il contributo dell’azione delle donne in polizia è stato fondamentale in quegli anni e lo è tutt’oggi non solo in settori specifici.

Proprio la Consigliera Delegata alle Pari opportunità Patrizia Callaro e la Consulta delle Donne presieduta da Sara Furno, hanno ritenuto opportuno ricordare anche a Benevento questo importante passo verso l’uguaglianza e la parità di genere recandosi in Questura per ringraziare tutte le donne del Corpo della Polizia di Stato per il costante impregno profuso verso la legalità e la giustizia.

L’evento si svolgerà alla presenza del Questore Luigi Bonagura e sarà allietato da una performance teatrale di Alda Parrella componente del Comitato di Coordinamento della Consulta delle Donne.