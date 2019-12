Calo termico, le precauzioni per evitare disagi Le raccomandazioni in vista del brusco abbassamento di temperature atteso

In previsione del calo delle temperature annunciato per i prossimi giorni, Gesesa consiglia di proteggere con materiale isolante i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati; inoltre, è opportuno lasciar scorrere durante la notte un filo d’acqua da un rubinetto interno all’abitazione. Questo accorgimento esclude il permanere dell’acqua all’interno delle tubature che, senza flusso, potrebbe congelare e danneggiare l’impianto stesso.

Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale (soprattutto nei comuni pedemontani), è invece preferibile provvedere alla chiusura della valvola di intercettazione del flusso dell’acqua (chiave d’arresto) posta in prossimità del contatore, svuotare il proprio impianto idraulico dall’acqua presente attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti.Gli apparecchi più a rischio sono quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente e i contatori antincendio degli impianti interni delle ditte. Si rammenta, infine, che la cura e la protezione del misuratore è di responsabilità dell’utente e pertanto eventuali costi per danni potranno essere ad esso addebitati.I clienti in caso di rottura o danni del contatore sono invitati a darci immediata comunicazione al seguente numero verde del pronto intervento 800 51 17 17 attivo 24 ore su 24.Inoltre sul sito gesesa.it è presente il nostro VADEMECUM per la protezione dei contatori dalle basse temperature.