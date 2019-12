Solitudine involontaria, Regione promuove progetto Cri VolontariEtà presentata da Croce Rossa Italiana, Misericordia e associazione Filo d'Argento

La Regione Campania ha approvato la proposta progettuale denominata VolontariEtà presentata da Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento quale soggetto capofila di un partenariato più ampio che coinvolge la Misericordia di Benevento e l’Associazione Auser Filo d’argento di Benevento.

Il progetto è volto a contrastare il fenomeno della solitudine involontaria nei soggetti a rischio, con particolare riferimento alle persone ultra sessantacinquenni. L’idea prende le mosse dall’analisi delle maggiori problematiche presenti all’interno del contesto territoriale di riferimento, che non fa eccezione rispetto ad uno scenario socialmente più ampio: rarefazione delle reti familiari e sociali, problemi di non autosufficienza in termini di mobilità e di accesso ai servizi, condizioni di povertà e basso reddito sono elementi determinanti nel contribuire a creare condizioni di rischio per le persone anziane.

"Il progetto - spiega il presidente della Croce Rossa di Benevento, Stefano Tangredi -si propone di porre in essere percorsi di integrazione e di partecipazione attiva, puntando a favorire l’inclusione sociale e creando reti interpersonali solide che possano essere condivise anche oltre la fine delle attività progettuali.

L’ammissione a finanziamento dell’idea progettuale è motivo di grande soddisfazione per la capofila CRI di Benevento. VolontariEtà, infatti, è risultato il primo progetto finanziabile nella provincia di Benevento e rappresenta un’ottima occasione di collaborazione con Misericordia di Benevento ed Auser Filo d’argento di Benevento. Le Associazioni coinvolte, pur valorizzando le proprie peculiarità, intendono favorire una rete collaborativa stabile, al fine di migliorare l’impatto delle rispettive Organizzazioni sulla comunità di riferimento".