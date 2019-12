Beneventani oltre i 22 metri... l'incontro di Civico 22 Lunedì 30 dicembre per i "beneventani" fuori sede

Conoscersi, incontrarsi, partecipare. Sono solo alcuni degli obiettivi dell'appuntamento Beneventani oltre i 22 metri... incontro con i beneventani che vivono fuori sede.

Civico22, Laboratori civici per Benevento incontra, durante le vacanze natalizie, i beneventani che, per motivi di lavoro, studio, famiglia o altro, risiedono in altre parti d'Italia o del Mondo e che tra Natale e Capodanno sono tornati a Benevento per fare visita ai propri cari o rivedere la propria città di origine.

Tanti i "fuori sede" che hanno manifestato curiosità per sapere se e come sia possibile partecipare ai Lab anche da lontano.

“Lunedì 30 dicembre, alle ore 17.30 presso l'Orto di Casa Betania, - invita Civico 22 - ci incontreremo per parlare dei lavori dei Lab, di come sarà possibile offrire il proprio contributo alla elaborazione dei Position paper.

Sarà occasione anche per incontrare tutti i curiosi che però non si sono ancora iscritti ai Civico22Lab e coloro che stanno leggendo in questo momento e che non sapevano ancora nulla dei Laboratori Civico22 e desiderano approfondirne il Manifesto, i temi, l'organizzazione dei lavori.

Sarà una gioia, ovviamente, anche avere tra noi tutti coloro i quali si sono già iscritti e che magari vogliano venire a salutarci”.