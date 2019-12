Sannio: riprende sciame sismico. Sei scosse ieri Tutte a bassa energia, ma sempre nella stessa zona (San Leucio - Ceppaloni - Apollosa)

Dopo dieci giorni di tregua che avevano fatto pensare che l’energia dello sciame sismico in atto si fosse esaurita in quella serie di scosse tra San Leucio, Ceppaloni ed Apollosa, ecco che le scosse riprendono.

Sei nella giornata di ieri, tutte nella stessa zona secondo i sismografi dell’Osservatorio “Luigi Palmieri” della Protezione Civile: tra le 11 del mattino e le 22 della sera, tutte assolutamente inavvertibili per la popolazione vista la magnitudo compresa tra 1.2 e 1.6.

Le scosse dei mesi scorsi avevano messo paura, visto che alcune, di magnitudo superiore a 3.5 erano state nitidamente avvertite e avevano indotto a evacuare scuole e uffici pubblici e tenerli chiusi per qualche giorno al fine di verificare la loro stabilità. Nessun danno tuttavia, vista l’entità dei movimenti tellurici.

Naturalmente anche le ultime sei scosse, come hanno spiegato più volte gli esperti, non sono di per sé indicative di nulla: energia che potrebbe esaurirsi in movimenti a bassa energia, ma non sono da escludere eventi più forti.