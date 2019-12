Sannio paesaggio incantato con la prima neve FOTO Una lieve coltre bianca copre le cime intorno a Benevento e regala scenari suggestivi

L'ondata di gelo che ha avvolto il Sannio regala paesaggi suggestivi.

Se i primi fiocchi imbiancano i paesi del Fortore in città il paesaggio è speciale grazie alla lieve coltre bianca che accarezza il Matese.

Ieri ha nevicato a San Marco dei Cavoti, Fragneto L'Abate, San Bartolomeo in Galdo e Montefalcone di Valfortore. Fiocchetti leggeri e impalpabili che non hanno creato alcun problema nella prima vera ondata di gelo dell'inverno 2019.

L'allerta meteo annunciata dalla protezione civile termina alle 23.59 di questa sera.

La domenica in città, invece, restituisce un'immagine di malia e fascino.

Il leggero tocco candido che circonda Benevento regala una fine d'anno speciale.

La neve cinge la città e l'aria tersa concede una luce magnetica.

Scenari da cartolina per il Sannio dove i borghi si fanno luccicanti.

Le temperature in calo e le cime innevate sembrano ispirare un momento di pace e riflessione, tempo di bilanci e sogni. Di resoconti e speranze. In una domenica che sembra fatta per approfittare di un momento di poesia.