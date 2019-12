Due lupi sulle montagne del Taburno Le immagini pubblicate dell'Ente Parco Regionale, Caturano: "Speriamo non sia solo un passaggio"

Le immagini mostrano due lupi che si rincorrono sulle montagne del Taburno. A mostrarli il video pubblicato dall'Ente Parco Regionale del Taburno – Camposauro che ha voluto condividere sui social l'incredibile avvistamento sulle montagne sannite: “La bellezza della natura – si legge nella didascalia che accompagna il video - ci regala queste immagini di due lupi avvistati nell’area protetta del Taburno Camposauro. Avranno saputo che adesso nel parco le cose stanno cambiando in positivo? Un buon auspicio per il 2020”. E di buon auspicio parla il presidente dell'Ente Parco Regionale, Costantino Caturano che ad Ottopagine precisa che “si tratta di immagini realizzate venerdì scorso. Immagini – sottolinea il presidente evidentemente ancora sorpreso – che mi hanno piacevolmente colpito. Scoprire che potrebbe esserci il ritorno dei lupi nel parco è qualcosa di fantastico visto che non si vedevano da molto tempo. Pertanto ritengo che sia una bella notizia e anche un buon auspicio. Speriamo, dunque, che possano restare in quanto la presenza del lupo c'è sempre stata sul Taburno ma negli ultimi anni era venuta a mancare. Ora bisogna lavorare per tutelarli. Ovviamente si tratta di una specie che va gestita e monitorata. Mi attiverò – assicura Caturano - affinché anche le associazioni ambientaliste possano darci una mano per monitorarlo e rassicurare gli agricoltori. Sperando allo stesso tempo che non ci siano bracconieri o male intenzionati”.

Al momento però resta da verificare se si tratta di un nuovo stanziamento che potrebbe quindi far pensare al ritorno di questa specie sul Taburno oppure di un semplicemente avvistamento durante una fase di passaggio: “Il dubbio è che possano aver solo attraversato quest'area – commenta Caturano - ma speriamo non sia così perché si andrebbe a ricreare un equilibrio di fauna selvatica fondamentale”.