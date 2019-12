Pro loco, Petito: "Anche turisti dalla Toscana e da Salerno" Il bilancio del presidente e gli impegni per il futuro

Ultimo giorno dell'anno è tempo di bilanci anche per le associazioni. Ad intervenire è il presidente della Pro loco Samnium di Benevento, Giuseppe Petito che nel formualare gli "auguri di buon lavoro ai componenti del Consiglio Direttivo e a tutti i soci", evidenzia il ruolo della Pro loco ed i prossimi impegni: "Alla Pro Loco spetta un ruolo di primo piano nella programmazione di iniziative per la valorizzazione del risorse del territorio in collaborazione con le associazioni presenti nella cittadina. Per il 2020 auguro a tutti i soci di lavorare con entusiasmo e voglia di adoperarsi per il bene della comunità e sono sicuro che già dai prossimi giorni la Pro Loco farà sentire la sua presenza e la sua energia positiva". Un messaggio che Petito estende anche agli organi di informazione che "seguono quotidianamente il nostro territorio e il nostro operato, per lo straordinario lavoro di informazione svolto a servizio della collettività".

E per il futuro, il presidente annuncia: "Un obiettivo da perseguire nel 2020 sarà quello di istituire una sezione giovani (dai 18 anni, ai 25 anni) all'interno della struttura della Pro loco prevedendo una agevolazione pari alla metà della quota ordinaria annuale. Sarà uno spazio totalmente gestito dai nuovi giovani soci, vero vivaio proiettato per il futuro dell'intera associazione del territorio. Il programma 2020 punta come sempre ad aumentare la qualità delle iniziative proposte, puntando sull'innovazione e promuovendo le risorse locali intese come potenzialità culturali- turistiche - ambientali, nonché a consolidare i rapporti con tutte le altre Associazioni operanti nel territorio".

"L'auspicio - prosegue Petito - è che le amministrazioni locali recepiscano l'importante progettazione che la nostra associazione sta compiendo, e forniscano il necessario supporto". Intanto il presidente annuncia che anche "oggi in città il nostro staff continua a lavorare nell'accoglienza di gruppi turistici provenienti dalla Toscana con pernottamento in Città fino al primo di Gennaio e gruppi a Pietrelcina provenienti da Salerno. Tracciando un bilancio del 2019, sono stati stretti significativi legami istituzionali, tanti altri li abbiamo consolidati e abbiamo sottoscritto numerose importanti convenzioni. Abbiamo dato vita ad un progetto 'Sannio Life Beyond Tourism' internazionale che identifica le aziende e di qualità, ovvero le manifestazioni che vantano un forte legame con il territorio e che hanno come obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. Sono soddisfatto di come abbiamo fatto crescere la Pro Loco, abbiamo realizzato tutti gli impegni assunti per la promozione della nostra città e adesso ci attende un nuovo sogno, progettiamo tutti insieme l'unione di tante Pro Loco per la valorizzazione di un Distretto Turistico capace di dare le opportunità ai giovani sfruttando i "gioielli "della nostra terra. Per poter fare questo abbiamo bisogno di tutti voi e soprattutto dei giovani".