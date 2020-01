Addio alle campane del vetro: ecco come cambia la raccolta Iniziata la rimozione, inizia l'era del porta a porta

Iniziata la rimozione delle campane per la raccolta del vetro nelle strade cittadine. Le prime campane sono in corso di rimozione a partire dai quartieri Pacevecchia e Capodimonte. La cittadinanza sarà avvisata della rimozione tramite applicazione di adesivi sulle campane.

Intanto si è completata la consegna dei carrellati ai condomini, mentre continua la consegna dei bidoncini alle utenze domestiche presso l’Ecocentro Comunale dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato. L’Ufficio dedicato a tale consegna resterà attivo fino al giorno 04/01/2020.

Comunque chi non ha ancora ritirato il bidoncino potrà farlo anche dopo tale termine presso l’Ufficio Consegna Attrezzature, sito presso l’Ecocentro Comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

La raccolta porta a porta del vetro sarà avviata il giorno 06/01/2020, pertanto gli utenti dovranno rispettare il seguente calendario per l’esposizione del rifiuto:

zona A (Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Atlantici-Mellusi, Via Avellino, c.da Fontanelle, Santa Maria degli Angeli, Centro Storico fino al Ponte Santa Maria degli Angeli) – utenze domestiche e non domestiche: domenica dalle ore 20,00 alle ore 24,00;

zona B (Ferrovia, Rione Libertà, Santa Clementina, Santa Colomba) - utenze domestiche e non domestiche: lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Infine si ricorda che con l’avvio del nuovo servizio porta a porta degli imballaggi in vetro entrerà in vigore il nuovo calendario di esposizione per tutte le frazioni di rifiuti che qui di seguito si riporta:

zona A (Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Atlantici-Mellusi, Via Avellino, c.da Fontanelle, Santa Maria degli Angeli, Centro Storico fino al Ponte Santa Maria degli Angeli) – utenze domestiche e non domestiche dalle ore 20,00 alle ore 24,00:

domenica –vetro;

lunedì – organico;

martedì – non differenziabile;

mercoledì – plastica e metalli (multimateriale leggero)

giovedì – carta e cartoncino;

venerdì – organico;

zona B (Ferrovia, Rione Libertà, Santa Clementina, Santa Colomba)

– utenze domestiche e non domestiche dalle ore 14,00 alle ore 16,00:

lunedì – vetro;

martedì – organico;

mercoledì - non differenziabile;

giovedì – plastica e metalli (multimateriale leggero);

venerdì - carta e cartoncino;

sabato – organico.

Utenze non domestiche servizio ritiro imballaggi di cartone:

Percorso blu esposizione dalle ore 15,30 alle ore 18,30 dal lunedì al sabato;

Percorso azzurro esposizione lunedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

Percorso arancio esposizione martedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

Percorso rosso esposizione sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,00.

Niente cambia per le utenze domiciliate nelle contrade servite dagli ecopunti.

Le utenze commerciali, previa richiesta all’ASIA Benevento Spa tramite i canali di contatto consultabili sul sito www.asiabenevento.it, possono usufruire dei servizi specifici dedicati a tale tipologia di utenza.