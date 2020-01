Montesarchio su Striscia la Notizia: "No a cicche per strada" Damiano firma l'adesione alla campagna del programma Mediaset

No ai mozziconi di sigaretta a terra: inquinano e sono dannosi. E' l'annuncio del sindaco di Montesarchio che ha aderito alla campagna di Striscia La Notizia: "Montesarchio ancora protagonista in positivo sui temi ambientali. Questa sera infatti alle 20 e 40, nel popolare programma di Canale 5 “Striscia la Notizia” andrà in onda un servizio sul comune, col sindaco Franco Damiano che aderisce ufficialmente alla campagna anti mozziconi di sigaretta lanciata proprio dal programma Mediaset.

Da stasera dunque a Montesarchio ci sarà divieto totale di buttare a terra cicche di sigaretta, il cui impatto ambientale non è meno dannoso della plastica. I mozziconi di sigaretta infatti accumulandosi intasano tombini e caditoie, impiegano oltre 5 anni a degradarsi nell’ambiente, e sono anche causa, a detta degli esperti, del possibile proliferare di batteri.

Un ulteriore segnale di un'amministrazione molto attenta ai temi ambientali, regolarmente sul podio dei comuni ricicloni per differenziata da record, che ha già avviato una campagna anti plastica di successo, installando una casetta dell'acqua che sta dando risultati importantissimi e donando borracce a tutti gli studenti delle scuole cittadine".