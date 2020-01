Palio dei Presepi vince contrada Santa Clementina Organizzato dalla Pro Loco Samnium di Benevento

È la contrada Santa Clementina di Benevento ad aggiudicarsi il concorso “Il Palio dei Presepi”, organizzato dalla Pro Loco “Samnium” diretta da Pino Petito. La quarta edizione, in collaborazione con la ABE di Arturo Bascetta Editore, ha visto trionfare il presepe realizzato da Carmine Tretola. Secondo posto per Francesco Zuk, terzo posto per il giovane Antonio Meola e quarta posizione per Antonio Mazzone. In giuria, oltre al presidente Petito, il preside emerito, scrittore e giornalista Virgilio Iandiorio e l’editore Arturo Bascetta. La cerimonia di premiazione con tutti i riconoscimenti si è svolta nella sede di Confcommercio Benevento, grazie al sostegno del presidente Nicola Romano. Diplomi di partecipazione per tutti gli iscritti al concorso, i quali si sono scambiati consigli ed opinioni sull’arte dei presepi napoletani. Per il prossimo anno si punterà a coinvolgere anche i paesi della Provincia.