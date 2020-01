Smog. De Nigris: bilancio 2019 positivo, nessun allarme L'assessore all'Ambiente del Comune: dati nella norma, basta piangersi addosso

Il quadro di Benevento sulla qualità dell'aria non è assolutamente disastroso. Dobbiamo continuare a lavorare, certo, ma non esiste alcun allarme e i dati ci restituiscono una situazione regolare.

L'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Luigi De Nigris, smorza le polemiche e traccia un bilancio.

“L'Arpac ha pubblicato i dati definitivi sulla qualità dell'aria e Benevento, per il terzo anno consecutivo, è nel rispetto dei limiti previsti. Sono stati registrati 29 sforamenti sui 35 massimi previsti per il pm10, e anche il Pm 2,5 è nel rispetto dei limiti: c'è un massimo di 25milionesi di grammo e noi siamo a 16. Sono dati confortanti, era già chiaro da dicembre quando non è stata necessaria alcuna chiusura (come era invece accaduto nel 2018). Anche il recente report di Legambiente regionale non ci annovera tra le città con problemi, Benevento non è pericolosa. Questo – prosegue - ci conforta perché significa che le azioni poste in essere hanno dato i risultati sperati. Dobbiamo continuare su questa strada e magari chiarire anche riguardo agli sforamenti che, quest'anno, sono stati registrati in una diversa zona cittadina. Vorrei affidare questo chiarimento ad uno studio, ad un approfondimento”.

Insomma si continua a lavorare ma De Nigris non ci sta agli allarmismi o alle letture parziali: “Mi riferisco solo ai dati ufficiali che non vanno visti giornalmente o per “orari” ma sulla media annuale. Certo – continua - dobbiamo migliorare ma non siamo fuori parametro, se qualcuno vuole trovare colpevoli o piangersi addosso faccia pure ma i dati sono positivi”.