Il Presepe Vivente all'Ospedale San Pio... Epifania speciale Arriverà anche la befana per portare gioia ai piccoli degenti

Epifania davvero speciale al “San Pio”, per contribuire a far vivere l’aria delle festività natalizie ai degenti dell’Azienda Ospedaliera beneventana. Per iniziativa dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Il Sannita”, guidata da Antonio De Cristofaro, il Presepe Vivente, rappresentato nei giorni scorsi con successo presso l’area archeologica dell’Arco del Sacramento, farà tappa, sia pur solo nelle figure più significative, presso i padiglioni del nosocomio “G. Rummo”, per portare l’annuncio gioioso della nascita del Salvatore.

Infine, presso il padiglione “San Pio”, che ospita, tra le altre, le UU.OO.CC. di Pediatria e di Neonatologia con TIN, i “Re Magi”, a ricordo di quanto fecero i saggi astrologi giunti dall’Oriente alla capanna di Betlemme, distribuiranno sorrisi, affetto e graditi regali ai piccoli degenti. A degno suggello di tutto, una Santa Messa, officiata alle ore 12.00 dal cappellano P. Angelo Carfora. Ma le sorprese per i bambini ricoverati in Pediatria non finiranno qui.

Dopo la visita che, già nel precedente giorno 5 gennaio, farà loro una delegazione della Curva Sud del Benevento Calcio, recando simpatici doni, il 6 gennaio, patrocinata dal benemerito Rotary Club della Città, presieduto da Luigi Marino, anche l’arzilla e simpatica Befana, la dolce “nonnina volante”, protagonista dei sogni dell’infanzia, sarà carica di magia, di giocattoli e sani dolciumi, regalando qualche ora di spensieratezza, con l’augurio che il nuovo anno porti tanta salute, gioia e serenità.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Mario Nicola Vittorio Ferrante, nel ringraziare le meritorie Associazioni promotrici delle tre iniziative, sottolinea che “la consegna dei doni rappresenta un piccolo grande gesto all’insegna della solidarietà, fondamentale per aiutare i bambini a vivere meglio l’esperienza della malattia e del ricovero, nonché a rendere più confortevole la permanenza dei piccoli degenti in ospedale durante le feste natalizie”.