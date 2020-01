Saldi, si parte: le speranze dei commercianti "Speriamo aumentino le vendite"

L'attesa sta per terminare: domani in Campania partiranno ufficialmente i saldi invernali. La speranza per i commercianti è di riuscire finalmente ad aumentare le vendite dopo un periodo non proprio semplice per il settore. Ecco allora che in molti si dicono pronti ad applicare sconti che andranno da subito già dal 30 al 50 per cento: “La speranza ovviamente è che possano aumentare le vendite - commenta un commerciante sannita – e di recuperare quello che è venuto meno nelle vendite natalizie che sono state abbastanza bassa, per cui partiremo almeno nella prima fase con sconti fino al 50 per cento”. Una speranza condivisa da più parti e nei diversi settori soprattutto per l'abbigliamento. Di qui l'auspicio comune di “riuscire ad aumentare le vendite almeno nel periodo di saldi ed arginare cosi le difficoltà di una crisi generale”.

Saldi che ormai da tempo non sembrano attrarre più come una volta: tra gli acquirenti c'è chi si dice poco o per nulla interessato alle svendite e chi invece è comunque pronto ad approfittare dei saldi per rinnovare il guardaroba e fare qualche regalo ai nipotini: “Sicuramente cercherò di fare qualche regalo ai miei nipoti”, commenta una signora lungo corso Garibaldi. Ma non manca chi si dice pronto a fare acquisti approfittando degli sconti ma avverte: “Sicuramente qualcosa acquisteremo, ma dipende dagli sconti”.

Insomma dimenticate ormai lunghe code davanti ai negozi e la grande attesa per poter conquistare il capo più alla moda, i saldi non sembrano più avere l'appeal di un tempo ma restano comunque un momento molto atteso da negozianti ed acquirenti chi per incrementare le vendite e chi per poter fare spese che diversamente erano state rinviate.