Cardinale Zuppi: "Anche la politica difenda pace e giustizia" L'arcivescovo di Bologna a Benevento per festa Solidarietà. Accrocca: "Tensioni minano la pace"

“Se Non c'è giustizia la pace è a rischio e se non c'è pace ci saranno troppe ingiustizie. Per questo dobbiamo difendere il binomio pace e giustizia”. Questo il monito del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna che questo pomeriggio presso il centro “La Pace” di Benevento ha partecipato al convegno promosso dall'arcivescovo metropolita della diocesi di Benevento, Felice Accrocca per la festa della Solidarietà.

“Se la politica non genera pace e giustizia diventa pericoloso – ha ammonito il cardinale Zuppi -. I cristiani in politica, o meglio coloro che si ispirano ai valori cristiani non possono non cercare la pace e la giustizia. Serve essere convinti a non utilizzare parole e atteggiamenti che possono far crescere le sementi di violenza. Se la politica diventa un fatto privato o segnata da interessi non c'è giustizia. La giustizia è di tutti e la politica è fare il bene di tutti”.

“Giustizia e integrazione hanno come frutto la pace, altrimenti si generano tensioni che minano la pace nelle fondamenta”, ha invece rimarcato l'arcivescovo Accrocca.

“La chiesa – ha poi esortato il Pastore della chiesa beneventana - cerca di seguire una sua riflessione che scaturisce dal Vangelo. Ci sforziamo di promuovere una cultura di pace a partire dall'insegnamento del Vangelo, sorgente di ogni azione della Chiesa.

Mi auguro che escano idee che possano aiutarci o fornire nuovi stimoli per un'azione incisiva in favore della pace. La chiesa promuove lievito che aiuti a pensare ,questa la linea del mio episcopato”.