I vigili del fuoco accompagnano la befana dai piccoli pazienti FOTO | Doni e sorrisi per i degenti del reparto di pediatria del Fatebenefratelli di Benevento

Da decenni i vigili del fuoco di Benevento organizzano per l'Epifania un momento di gioia per i piccoli pazienti degli ospedali cittadini. La consegna dei doni quest'anno è avvenuta al Fatebenefratelli del rione Ferrovia. Dove una Befana d'eccezione con l'autoscala dei pompieri e con la sua inseparabile scopa ha raggiunto direttamente le finestre delle stanze dei piccoli degenti ricoverati con un sacco colmo di doni grazie alla disponibilità di Luigi Micco (Leclerc Conad) e di sorrisi. Stupiti e non poco i bambini di Pediatria che hanno osservato la spericolata Befana sul davanzale delle finestre. Un abbraccio caloroso quello dei vigili del fuoco del comando provinciale e dell'associazione nazionale che ha raggiunto anche i cuori dei genitori. Presenti i sanitari e la dirigenza dell'ospedale che hanno ringraziato i vigili per il consueto appuntamento che anche quest'anno ha donato un po' di gioia al reparto.

“Una tradizione che si rinnova da anni grazie all'impegno di tutti” ha rimarcato il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Maria Angelina D'Agostino. “Da sempre il Corpo è vicino alle persone che soffrono e per questo siamo qui per donare un po' di spensieratezza e gioia a questi bambini e ai loro genitori”.

In mattinata, invece, presso il comando provinciale 150 bambini hanno ricevuto in dono le calze dalla Befana, grazie al contributo dell'Iperstore Barletta, ed hanno potuto giocare all'interno della caserma di contrada Capodimonte dove hanno potuto osservare tutti i mezzi dei vigili del fuoco.