Un presepe itinerante per i doni all'ospedale San Pio Il direttore Di Santo: un modo per avvicinare ospedale e società civile

Dolci e piccoli regali ai pazienti dell'Ospedale San Pio. Nei reparti del nosocomio sannita, questa mattina, per festeggiare l'Epifania ha “sfilato” il Presepe Vivente itinerante.

Guidati dal suono della zampogna i figuranti impegnati nella rappresentazione della natività hanno attraversato diversi reparti per soffermarsi, poi, in pediatria e terapia intensiva neonatale lasciando doni ai piccoli pazienti.

La sacra Famiglia, i Re Magi, i pastori e tutti i personaggi del presepe insieme per un momento corale di grande suggestione al quale hanno partecipato i vertici del Rummo, i medici ma anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e diversi rappresentanti della giunta.

“Una celebrazione necessaria – ha chiarito Mastella – per abbracciare chi sta vivendo un momento difficile”.

“Apriamo le porte ad associazioni e cittadinanza – ha aggiunto Giovanni Di Santo, il direttore amministrativo del San Pio - per poter ospitare manifestazioni che diventano un meccanismo importante di sinergia sul territorio, tra ospedale e società civile.

Questo evento ha un significato particolare per la forma, l'essere “itinerante” ha permesso il coinvolgimento di diversi pazienti e per i doni ai bambini della pediatria e della tin. Porta in sé – ha concluso – l'idea di “donare”, avvicinandosi alla nostra mission che è “donare salute” e richiama il monito di Papa Francesco che ci invita a donare senza avere nulla in cambio. E' questo che diventa un messaggio di importanza fondamentale anche per noi che lavoriamo per far star bene le persone”.