Mastella ai vigili: "Controlli su chi vende alcool ai minori" Dopo le tragedie registrate in Valle Aurina e Senigallia con otto persone uccise investite

“Ho dato incarico alla polizia locale di effettuare controlli rigorosi affinché siano sanzionati gli esercenti che per pura logica economica concedono liquori e bibite alcoliche ai ragazzi minorenni. Il rischio nella notte come testimoniano i drammi degli ultimi giorni richiedono controllo efficaci e severi”.

Così il sindaco Clemente Mastella annuncia sulla sua pagina ufficiale su Facebook una stretta su chi vende alcol ai minorenni o comunque opera non tenendo conto delle ordinanze che regolano la movida. Il primo cittadino di Benevento è intervenuto dopo le stragi della Valle Aurina, in provincia di Bolzano dove l'altra notte sei persone sono state investite ed uccise da un'auto guidata da un automobilista risultato positivo all'alcoltest. Dopo solo 24 ore, a Senigallia, in provincia di Ancora, un'altra strage con due ragazze investite ed uccise sempre da un'auto guidata da una persona ubriaca. Otto morti e numerosi feriti in poche ore che hanno 'toccato' il sindaco Mastella che ha quindi annunciato nuovi e severi controlli in città.