Alcol ai minori, Confcommercio: sì a controlli ma con criterio Nicola Romano: i titolari di partita Iva come pecore da tosare 65 volte l'anno

“Vogliamo ricordare a tutti, dal governo centrale alle istituzioni locali, di avere maggiore rispetto e attenzione per i commercianti”.

Nicola Romano, presidente di Confcommercio Benevento, sintetizza così l'analisi sul momento difficile che gli esercenti stanno attraversando.

Solo ieri l'annuncio di una nuova stretta, a Benevento, per quel che riguarda bar e locali. E' stato il sindaco, Clemente Mastella, a mettere nel mirino i commercianti che vendono drink ai minorenni: annunciando più controlli e multe salate dalla sua pagina facebook.

“Chiaramente – ha spiegato Romano – i controlli vanno fatti. Ma occorre anche inquadrare le problematiche che questo nuovo anno ha portato ai commercianti, e si tratta di problematiche non semplici da risolvere. Buttare la pietra nello stagno annunciando multe per tutti non deve essere una cosa così semplice. Occorrono i controlli ma devono essere messi in atto senza danneggiare l'attività commerciale o il titolare a cui magari sfugge qualcosa. Ricordiamo, infatti, che a volte può capitare di non capire (sopratutto per i più grandi) che si tratta di minori ed è difficile, nel momento della vendita, chiedere di mostrare i documenti.

Dunque con lo stesso piglio con cui il sindaco e le autorità preposte annunciano i controlli dovrebbero anche tutelare i commercianti, in particolare queste della somministrazione. Dall'inizio dell'anno ci tocca installare i nuovi registratori di cassa e adempiere ad altre funzioni. Questo Governo, ma anche molti altri che lo hanno preceduto, individuano sempre nel titolare di Partita Iva la pecora da tosare 65 volte all'anno (tanti sono gli adempimenti che ci toccano) e non va bene”.