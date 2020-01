Raccolta 'porta a porta' del vetro, ecco cosa cambia Eliminate definitivamente tutte le campane, disponibile nuovo calendario per la differenziata

Al via a Benevento la raccolta 'porta a porta' anche del vetro. A confermarlo l'Asia che precisa: "Come da programma, è regolarmente iniziata la raccolta porta a porta del vetro. Lunedì 6 gennaio sono stati raccolti gli imballaggi in vetro depositati dalle utenze nei bidoni carrellati verdi o nei bidoncini gialli ed esposti nella zona A dalle ore 20 alle 24 di domenica 5 gennaio e nella zona B dalle ore 14 alle ore 16 di lunedì 6 gennaio. A fine raccolta risultano consegnate all’impianto di destinazione circa 45 tonnellate di vetro da riciclare. Intanto si è conclusa la rimozione delle campane stradali che oggi sono completamente scomparse dalle strade cittadine. Ricordiamo che a seguito dell’introduzione della raccolta porta a porta del vetro sono state apportate lievi modifiche alle giornate di esposizione dei singoli rifiuti, come descritto nelle brochure consegnate insieme ai bidoncini per la raccolta del vetro e che qui di seguito si riportano: Utenze zona A (Ponticelli, Capodimonte, Cretarossa, Pacevecchia, Mellusi/Atlantici, Fontanelle/Via Avellino, Centro Storico), Giorni ed orario di esposizione del rifiuto: Domenica dalle ore 20,00 alle ore 24,00 VETRO; Lunedì dalle ore 20,200 alle ore 24,00 ORGANICO; Martedì dalle ore 20,00 alle ore 24,00 NON DIFFERENZIABILE; Mercoledì dalle ore 20,00 alle ore 24,00 MULTIMATERIALE (Plastica e matalli); Giovedì dalle ore 20,00 alle ore 24,00 CARTA E CARTONCINO; Venerdì dalle ore 20,00 alle ore 24,00 ORGANICO. La raccolta sarà effettuata a partire dalle ore 5,00 della giornata successiva a quella di esposizione del rifiuto. Utenze zona B (Ferrovia, Rione Libertà); Giorni ed orario di esposizione del rifiuto: Lunedì dalle ore 14 alle ore 16 VETRO; Martedì dalle ore 14 alle ore 16 ORGANICO; Mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16 NON DIFFERENZIABILE; Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16 MULTIMATERIALE (Plastica e matalli); Venerdì dalle ore 14 alle ore 16 CARTA E CARTONCINO; Sabato dalle ore 14,00 alle ore 16,00 ORGANICO. La raccolta sarà effettuata a partire dalle ore 16,00 della stessa giornata di esposizione del rifiuto".

Ed in merito, viene sottolineato: "Le modifiche sono state recepite dall’ordinanza sindacale numero 3/2020, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Benevento, che tra l’altro ha espressamente vietato l’utilizzo del sacco nero per il deposito dei rifiuti. Chi non ha ancora ritirato il bidoncino potrà farlo presso l’Ufficio Consegna Attrezzature, sito presso l’Ecocentro Comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Invece nulla è variato per le utenze domiciliate nelle contrade e servite dagli Ecopunti".