Trenta studenti provenienti dal Mit in arrivo nel Sannio Giovedì l'evento di benvenuto a Palazzo San Domenico

"Trenta studenti del Massachusetts Institute of Technology (MIT) in arrivo all’Università del Sannio. Trascorreranno un mese di studio in Italia per svolgere un tirocinio presso i tre dipartimenti Unisannio grazie alla lettera di intenti sottoscritta dall’ateneo sannita con il Mit Misti Italy, l’organismo del MIT deputato alla promozione di iniziative di collaborazioni internazionali a carattere tecnico e scientifico, diretto dalla dottoressa Serenella Sferza". A comunicarlo è l'Ateneo sannita che in vista dell'arrivo degli studenti provenienti dal Mit annuncia: "Seguiti da docenti supervisori svolgeranno specifici progetti su tematiche all’avanguardia rispetto allo stato dell’arte a livello internazionale nel campo dell’ingegneria, dell’economia, della giurisprudenza e della biologia. Giovedì 9 gennaio alle ore 16, presso la Sala ex Biblioteca di Palazzo San Domenico, verranno accolti durante un welcome event al quale parteciperanno il rettore Gerardo Canfora, la coordinatrice per l’Università del Sanniodel progetto “Connecting Unisannio and MIT”, Silvia Liberata Ullo e in collegamento via Skype la dottoressa Sferza. È il terzo anno che gli studenti americani vengono accolti dall’Unisannio. Nel 2018 furono cinque i ragazzi del Mit coinvolti in attività progettuali con diversi gruppi di ricerca dell’ateneo sannita. Successivamente le richieste per un tirocinio a Benevento sono aumentate anche grazie ai feedback positivi degli studenti partecipanti. Lo scorso gennaio 2019 altri 30 studenti sono stati ospitati presso l’Ateneo Sannita, così quest’anno, consolidando il rapporto con l’MIT e l’interesse degli studenti d’oltreoceano verso le attività di studio e ricerca svolte a Unisannio. Gli studenti del Mit collaboreranno su specifici progetti con una trentina di docenti dell’Università del Sannio, oltre che con studenti, assegnisti e dottorandi".

Nell’occasione del welcome event, inoltre, saranno presenti le scuole di Benevento che "hanno accettato di inserire alcuni loro studenti nei gruppi di studio presso Unisannio per affiancarli agli studenti Mit e sarà spiegata l’iniziativa dei Global TeachingLabs (GTLs) nella quale per la prima volta sono state inserite alcune scuole del Sannio. Oltre alla MIT Alumni Association e al MIT MISTI Italy, il progetto gode del patrocinio del MIT Alumni Club of Italy, del Club per l’Unesco di Benevento e della Società Dante Alighieri Comitato di Benevento. L’accoglienza degli studenti americani - conclude l'Ateneo - sarà supportata dall’indispensabile contributo dell’associazione Esn Maleventum che aiuterà gli studenti stranieri a integrarsi nella nuova realtà universitaria e cittadina, insieme alle tante associazioni studentesche di Unisannio".