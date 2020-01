Via campane dalle strade, Mastella: la città sarà più pulita Il sindaco: gli adulti diano il buon esempio, i bambini segnalino inadempienze

La rivoluzione "rifiuti" del nuovo anno a Benevento ha portato via dalle strade le campane del vetro e introdotto il conferimento porta a porta. Una strategia che porta con sè il doppio obiettivo di far crescere il decoro cittadino e migliorare la raccolta differenziata.

"E finalmente - commenta a riguardo il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella - le campane per il vetro che diventavano, per inciviltà di alcuni, ricettacolo di rifiuti, sono state tolte dalla città.

Grazie ai dirigenti Asia ed ai lavoratori dell’azienda. Ora ogni cittadino rispetti le prescrizioni stabilite e la città sarà più pulita. Gli adulti diano il buon esempio ed i bambini che sono più interessati di noi alla pulizia della città segnalino con delicatezza le nostre inadempienze e insegnino e diano il buon esempio a noi anziani ed adulti".

Ricordiamo che chi non ha ancora ritirato il bidoncino per consegnare il vetro potrà farlo presso l’Ufficio Consegna Attrezzature, sito presso l’Ecocentro Comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Invece nulla è variato per le utenze domiciliate nelle contrade e servite dagli Ecopunti.