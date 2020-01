La voce delle donne, un momento speciale per chiudere le feste La serata promossa dall'associazione di quartiere di Contrada Pantano

Un momento di aggregazione e vicinanza per comprendere il senso più vero delle feste. L'ha promosso, nella serata del 6 gennaio, giorno dell'Epifania, l'associazione di quartiere della contrada Pantano "La voce delle donne". Un momento conviviale per grandi e piccoli che si è svolto nella ex scuola di San Vitale, grazie alla disponibilità di Don Maurizio Sperandeo. Una tradizione che si è rinnovata in modo perfetto anche grazie alla collaborazione dell'associazione culturale "Il canto del Sannio" diretta dalla maestra Nunzia Raucci e Nico Izzo. La maestra Nunzia ed i suoi allievi hanno eseguito un concerto di canti natalizi nell'ambito della seconda edizione "Natale in canto", eseguiti durante le feste di Natale in varie parrocchie della città. La presidente de "La voce delle donne" Rita Velardi, ha voluto che il tour si concludesse proprio per la sua associazione. Non solo canti di Natale ma anche le esibizioni di due talenti sanniti: Benito Radice che ha suonato due brani con il suo sax e Nico Izzo con il suo ultimo pezzo "Penserò un po' a me".

La presidente Velardi dichiara: “Questa serata è stata pensata per offrire un momento di spensieratezza. A Natale 2018 avevamo donato alla comunità di Pantano l'albero di natale allestito con le luminarie all'ingresso della contrada, dove è situato l'eco punto . Quest'anno non siamo riuscite a ripeterlo perché abbiamo dato la disponibilità ad accogliere sul nostro punto di raccolta per i rifiuti quello della contrada San Vitale, soppresso a fine ottobre. Siamo stati solidali con i nostri vicini di zona, perché abbiamo compreso il loro disagio”.

Ma non solo musica e canzoni, c'è stato anche l'arrivo della Befana che ha consegnato le classiche calze ai bambini e dopo hanno partecipato anche al trucca-bimbi organizzato dalla dolcissima Manila Russo. All’evento anche il sindaco Clemente Mastella gli assessori Luigi Ambrosone e Antonio Reale.