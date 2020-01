Alcol ai minori. Commercianti centro storico rispondono Dopo l'annuncio di controlli e multe del sindaco Mastella

I commercianti del centro storico rispondono ai controlli annunciati dal sindaco Mastella riguardo alla vendita di alcol ai minori.

“Il recente post pubblicato dal sindaco Clemente Mastella, avente ad oggetto la cessione di alcolici ai minori offre la possibilità agli esercenti del centro storico che si riconoscono nell’associazione “Movida in Centro” di intervenire per chiarire alcune tematiche - scrivono-. Il richiamo del primo cittadino, opportuno nel suo contenuto, riteniamo non riguardi le attività che si riconoscono nell’Associazione innanzi indicata. L’intero quartiere dall’inizio della stagione estiva è stato controllato sistematicamente dalle forze dell’ordine e la norma che disciplina la somministrazione degli alcolici è ben chiara agli esercenti e l’assenza di richiami e/o sanzioni da parte dei tutori dell’ordine, testimonia che la stessa è stata osservata scrupolosamente.

Poiché leggiamo post sui social che artatamente mettono in relazione il giusto monito del Sindaco con la presenza dei locali nel centro storico – spiegano – preannunciamo che adiremo le vie legali verso coloro che in maniera arbitraria e fantasiosa metteranno in discussione la credibilità delle nostre attività. Invitiamo altresì l’Ente a sensibilizzare tutti gli esercenti che vendono alcolici (bar, supermercati, discoteche) al rispetto della norma.

Cogliamo ancora una volta l’occasione – conclude l’associazione – per evidenziare che la presenza di locali al centro della città favorisce l’aggregazione tra i giovani e soprattutto evita che vengano utilizzati mezzi di locomozione per raggiungere altre zone troppo spesso con conseguenze tristemente note”.