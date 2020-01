Annual Meeting 2019 all'Unisannio La serata è stata occasione anche per il rinnovo dei vertici

Lo scorso trenta dicembre si è tenuta presso la sala Ex Biblioteca del Rettorato dell’Università degli Studi del Sannio, l'"Annual Meeting 2019" organizzato dall’Associazione Alumni Unisannio - l'associazione che riunisce i laureati dell'Ateneo sannita in collaborazione con l'Università degli Studi del Sannio.

L'incontro è stato preceduto dall'assemblea dell’associazione, aperta ai soli soci, durante la quale sono stati eletti la nuova Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo.

L'evento ha rappresentato per i laureati dell’Università l’occasione di rivedersi e scambiarsi gli auguri con un brindisi di fine anno ed ha visto la partecipazione di numerosi professionisti ed imprenditori che si sono formati nell’Ateneo sannita, nonché del nuovo Rettore dell’Università, il prof. Gerardo Canfora, e di diversi professori che hanno voluto così salutare i loro ex-studenti.

La serata è iniziata col saluto del presidente uscente, Francesco Luongo, che ha fatto un bilancio del mandato appena completato, partendo dalla fondazione dell’associazione avvenuta tre anni fa, fino alla chiusura di un triennio che ha visto la realizzazione di molteplici attività finalizzate al networking e alla condivisione delle esperienze di vari colleghi laureati che si sono distinti nei loro rispettivi campi. In particolare Luongo ha sottolineato il ruolo che ciascun laureato è chiamato a svolgere nel dare un contributo attivo di supporto al proprio Ateneo di provenienza, invitando all’azione in special modo i laureati che lavorano fuori dal territorio sannita, in Italia e all’estero. Luongo ha ringraziato il consiglio direttivo uscente composto da Andrea Saccomanno, Giuseppe Melillo, Ermelinda Vetrone, Antonio Viola, Gianluca Vevoto, Mario Giordano, Roberta Muollo e Irma Di Donato e ha annunciato la formazione del nuovo board che vede Ermelinda Vetrone quale nuova Presidente dell’associazione, insieme agli altri componenti del consiglio: Alberto Linfante, Umberto Iacobelli, Marianna Ciullo e Irma Di Donato, oltre allo stesso Luongo.



A seguire sono intervenuti il Rettore Gerardo Canfora che ha sottolineato l’importanza dell’associazione Alumni per l’Università e ha rimarcato la convenienza per gli imprenditori e i professionisti laureati Unisannio ad investire all’interno del territorio sannita, ribadendo che "la reputazione di un Ateneo cammina sulle gambe dei suoi laureati e voi siete i migliori ambasciatori dell'Unisannio!"; Giuseppe Melillo, ingegnere informatico e co-fondatore dell’associazione, che ha sottilineato l'importanza di un network Alumni al fine di incrementare le opportunità professionali delle persone che ne fanno parte; nonché Nunzio Melisi, presidente di JEBS, l’associazione studentesca che ha collaborato nell’organizzazione della serata. Ha chiuso gli interventi Ermelinda Vetrone che, nel ringraziare per la fiducia concordatagli nel rivestire il ruolo di Presidente dell’associazione, ha indicato le linee di azione per il prossimo triennio rimarcando come la rete Alumni potrà svolgere un ruolo importante nel contribuire ad affermare il brand Unisannio quale sinonimo di qualità dei suoi laureati.