Smog e salute, Mastella: combatterò il killer aria inquinata Il sindaco: stop alle critiche di brontoloni ideologici, 100 morti al giorno per biossido di azoto

“Smog e salute. Ricevo rimproveri ingiusti ogni volta che in alcune domeniche chiudo al traffico parte della città. Ma lo sanno questi 'brontoloni ideologici' che ogni anno in Italia muoiono 100 persone al giorno, 34 mila all’anno. Siamo il primo paese per decessi da biossido di azoto, uno dei veleni che veicoli e caldaie mescolano silenziosamente ai 10 mila litri di aria che inaliamo ogni giorno”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella torna a riflettere, dal suo profilo facebook sulle difficoltà legate all'inquinamento e prosegue: “Rischi per i polmoni e per il cuore. Danni anche al cervello. Il rischio di tumori è elevato. Questo soprattutto per bambini ed anziani. Ho il dovere di prevenire tutto questo. Il killer dell’aria inquinata è terribile. Che si cammini un po’ a piedi non è male. Io tutelerò la salute dei miei concittadini. Gli interessi anche legittimi vengono dopo. Non mi fermo. Ora bisognerà mettere mano a tutto ciò che produce danno alle persone”.