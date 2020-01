Reale: la polemica per le bici è senza capo né coda L'assessore all'Urbanistica risponde al comitato

“Quella del Comitato Cittadini in Bicicletta è una polemica senza capo né coda. La chiusura al passaggio delle bici riguarda unicamente il Corso Garibaldi, e cioè un km di strada, dove il transito è già interdetto alle automobili".

Così l’Assessore all’Urbanistica, Antonio Reale, replica a quanto dichiarato dal Comitato Cittadini in Bicicletta in merito alle ultime dichiarazioni del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, sull’inquinamento atmosferico cittadino.

"L’amministrazione - conclude - ha il dovere di tutelare la salute dei cittadini e di garantire la sicurezza di tutti, in particolare di bambini ed anziani, la cui incolumità può purtroppo oggettivamente essere messa a repentaglio da mezzi che viaggiano a velocità elevate come le bici a pedalata assistita”.