Parco del Matese, intesa con Unisannio e collegio geometri Questa mattina la firma del documento

Siglato questa mattina a Benevento, presso la sede del Rettorato dell'Unisannio, un protocollo d'intesa tra l'Ateneo sannita, il collegio dei geometri e il Parco regionale del Matese. Una sinergia a tre con l'obiettivo di riuscire a coniugare la difesa e valorizzazione dell'intera area. Come evidenziato dal rettore Gerardo Canfora che nel ricordare l'importanza dal punto di vista ambientale e naturalistico ha sottolineato altresì l'impegno per lo sviluppo economico dello stesso parco: “Già oggi il Parco del Matese rappresenta una delle aree di maggior interesse per la zona dell'Appennino centro meridionale. E' un insieme di risorse molto importanti e sappiamo pure che con la trasformazione da parco regionale a parco nazionale probabilmente la superficie potrebbe addirittura triplicarsi. Per cui è necessario che tutto questo patrimonio venga messo sotto monitoraggio continuo, ma è anche importante conciliare la difesa con occasioni di sviluppo anche economico”.

Un progetto importante dunque anche in vista della futura trasformazione del parco del Matese in parco nazionale e che coinvolgerà numerosi comuni sanniti. In questo contesto il protocollo siglato a Benevento nel rientra nel progetto di “urbanistica partecipata” avviata dal presidente del Parco “in questa fase di trasformazione”. Una fase che, come detto, dovrebbe portare ad un più ampio coinvolgimento della provincia sannita: “Se fino a questo momento il parco è stato a trazione casertana – ha commentato il presidente Antonio Girfatti – ora il parco nazionale sarà anche a trazione beneventana in quanto saranno diciannove i comuni inseriti nel perimetro del Parco nazionale. Pertanto l'opera che sta facendo l'Università insieme al collegio dei geometri è assolutamente di primaria importanza in questo momento”. Di qui il coinvolgimento del collegio dei geometri, terzo firmatario del protocollo d'intesa insieme all'Università e al Parco del Matese: “Bisogna organizzare praticamente un ente a livello nazionale – ha ribadito il presidente del collegio dei geometri, Giampaolo Biele – bisognerà riorganizzare il territorio, fare un lavoro di mappatura e di ricerca. Per cui noi vogliamo essere di supporto”.