Fp Cgil contro Misericordia: "Non paga tredicesima" Taddeo: "Violazione contrattuale: azienda buona solo per i manager e mai per lavoratori"

La Fp Cgil di Benevento con Pompeo Taddeo, torna sulla Misericordia: "registriamo, ancora una volta, inadempimenti gravi da parte dell’ Azienda Misericordia trasporto infermi 118 di Benevento, a tutti i suoi lavoratori dipendenti, autisti e infermieri. In palese violazione del contratto di affidamento del Servizio, Misericordia non corrisponde agli operatori la tredicesima mensilità, che doveva essere elargita non più tardi dello scorso 20 dicembre, nonostante le grosse rimesse che pure la ASL Benevento ha provveduto a corrispondere all’ Azienda.

A questo si aggiunge l’ atavico ritardo dell’ adeguamento delle progressioni economiche orizzontali, per le quali gli stessi lavoratori sono in attesa dallo scorso mese di marzo 2019, senza parlare del ritardo nei pagamenti verso i collaboratori ingaggiati a partita iva. Come ormai diciamo da anni, Misericordia è tale solo ed esclusivamente per i propri manager , nel mentre all’ intero corpo dei lavoratori, tra un provvedimento di spostamento a scopo punitivo e l’ altro, viene promessa una “carità” che però rimane solo promessa, in quanto i soldi, seppure spettanti, rimangono nelle casse di un’ azienda da sempre sorda ad ogni richiesta".