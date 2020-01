"Controlli alle caldaie e nuovi stop alle auto contro lo smog" Lombardi: "Dalla prossima settimana proporremo un nuovo calendario di chiusure domenicali"

Alle giornate ecologiche e alle chiusure alternate dei vari quartieri cittadini per migliorare la qualità dell'aria, si aggiungeranno presto anche i controlli sulle caldaie. Un provvedimento annunciato dallo stesso sindaco Mastella che nella giornata di ieri con un post sulla sua pagina facebook aveva ribadito l'importanza di combattere lo smog e l'impegno a “tutelare la salute dei cittadini”, quindi l'annuncio: “Ora bisognerà mettere mano a tutto ciò che produce danno alle persone”. Un provvedimento a cui sta già lavorando la commissione ambiente del comune, presieduta da Romilda Lombardi che ribadisce la necessità di queste misure per migliorare la qualità dell'aria pur garantendo l'impegno a non gravare sui costi per le famiglie: “La commissione ambiente già in passato si era preoccupata di sciogliere il 'nodo caldaie' che resta in qualche modo un punto interrogativo per quanto riguarda l'inquinamento in città. Per cui vorremmo, come commissione, cercare soluzioni per effettuare queste verifiche sulle caldaie senza gravare sui bilanci familiari. Ma sicuramente il problema caldaie esiste e contribuisce all'inquinamento”.

Iniziativa a cui seguiranno comunque nuove giornate di stop alle auto in città: “Già dalla prossima settimana – annuncia Lombardi - la commissione proporrà un nuovo calendario di chiusure domenicali al traffico sempre limitate ai rioni. Così prevediamo di non chiudere completamente il traffico in città, ma un rione al mese”. Un provvedimento quest'ultimo di cui Lombardi traccia un bilancio positivo considerando anche i dati regionali dello scorso anno in Campania quando comunque “la città di Benevento non è risultata tra quelle con il numero maggiore di sforamenti”.