Domani si presenta associazione "Figurine che Passione" Domenica ricca di eventi per i collezionisti delle figurine Panini

È previsto per domani, domenica 12 gennaio, presso l'agriturismo Collina di Roseto, alle porte di Benevento, il primo evento ufficiale dell'associazione “Figurine che Passione”, affiliata Acli, nata dalla volontà dei tre soci fondatori: Pasquale Venditti, Luigi Simeone e Domenico Intorcia, da sempre collezionisti appassionati delle mitiche figurine calciatori.

Collezionisti di tutte le età, con le proprie famiglie, si ritroveranno per trascorrere un'intera giornata all'insegna della intramontabile passione per la raccolta delle mitiche figurine calciatori della casa modenese dei fratelli Panini. Durante la giornata i partecipanti saranno omaggiati di album, bustine, gadget dell'associazione, e potranno essere i fortunati assegnatari di tanti palloni da calcio che saranno messi in palio.

Oltre a scambi, e giochi popolari con le figurine, ci sarà la presentazione ufficiale agli organi d'informazione dell'associazione e dei suoi obiettivi fondanti, sarà illustrato il calendario degli eventi e ritrovi in programmazione nei prossimi mesi ed alla presenza del Presidente Provinciale ACLI, avv. Danilo Parente, verrà conferita ufficialmente la carica di Presidente Onorario al collezionista Ezio Colella. Dettagli ed info per la partecipazione all'evento sul sito www.figurinechepassione.com e sulla pagina facebook ufficiale dell'associazione.