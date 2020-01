Inaugurato l'ascensore che rende accessibile il megaparcheggio Mastella: ora l'impianto anche a Palazzo Mosti, qui immagino un giardino per la città

Consentirà a chi è in carrozzina di raggiungere gli uffici comunali del megaparcheggio, collegando via del Pomerio a Piazzale Iannelli. E' stato inaugurato questa mattina il nuovo ascensore che rappresenta un passo importante per l'eliminazione delle barriere architettoniche in città.

Un piano che il sindaco Mastella ha rilanciato annunciando anche altri interventi.

“Quando siamo arrivati questo percorso non esisteva ora proseguiamo realizzando diversi interventi in varie parti della città. Speriamo di concludere velocemente l'ascensore che permetterà l'accesso alle carrozzine anche a Palazzo Mosti. In più in questa zona vorrei, magari anche con il supporto dell'Università, ricreare un giardino, uno spazio verde. Un ulteriore passo avanti per la città”.

“In via del Pomerio – ha poi annunciato l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Mario Pasquariello – prolungheremo il marciapiede fino ad arrivare all'ufficio postale e creeremo nuovi stabili, creandone alcuni per i disabili e salvando le strisce rosa. Per il megaparcheggio, poi, stiamo lavorando con Trotta mobility per l'illuminazione che renderà il piazzale più funzionale dotandolo di una tecnologia molto moderna. E in fase di completamento, poi, l'impianto che permetterà alle carrozzine di accedere anche a Palazzo Mosti, consentendo la partecipazione all'attività consiliare e, a breve, dovremmo completare anche la discesa verso via dei Mulini”.