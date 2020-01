Problema traffico S. Vito. Schipani: "Serve soluzione urgente" Io X Benevento interviene sulla viabilità nei pressi del centro commerciale

“Abbiamo ritenuto di non intervenire nel periodo natalizio che rappresentava il periodo di massimo disagio per i residenti del rione Libertà e zone limitrofe, in merito alla ridotta circolazione delle automobili causato dal massiccio afflusso al centro commerciale Buonvento, per concedere la possibilità a tutti i Cittadini di fare i propri acquisti ma è doveroso, oggi, ad inizio anno, avviare una seria riflessione e interlocuzione con l’Amministrazione comunale e con tutti coloro che devono sentirsi responsabili e interessati alla questione”.

Così in una nota l'associazione Io X Benevento accende nuovamente i riflettori sull'annoso problema traffico a ridosso del Centro Commerciale. Una vicenda vecchia ma mai risolta anche a causa dell0inagibilità di quella che doveva essere un'arteria alternativa che dal Buonvento arrivava a Santa Clementina. Una vecchia stradina che dopo pochi mesi dall'inaugurazione venne chiusa a causa di frane e smottamenti e mai più è stata riaperta.

“Da tempo – scrive il presidente di Io X Benevento, Schipani - sottoponiamo il problema della ridotta circolazione, con code di traffico che partono dal ponte sabato e che arrivano fino al Buonvento, così come pericolosissima è la fila che si forma sulla tangenziale all’uscita del rione Libertà, che causa notevoli ed importanti disagi ai residenti e ai commercianti per non parlare delle acrobazie che sono costretti a fare i mezzi di soccorso.

A tal proposito, sappiamo che sia il Centro commerciale Buonvento e sia Decathlon avevano assunto l’impegno di ripristinare e ampliare l’arteria di c/da Serretelle, ovvero quel tratto di strada che da contrada Pontecorvo conduce a Santa Clementina e quindi all’imbocco della tangenziale ovest.

Tale intervento, risolverebbe gran parte dei disagi e riqualificherebbe anche c/da Serretelle che oggi viene aggredita da alcuni incivili che scaricano abusivamente rifiuti di ogni genere. Invitiamo, dunque, l’Assessore all’Urbanistica, Antonio Reale, e l’Assessore alle Opere Pubbliche, Mario Pasquariello, ad attivarsi, nell’interesse dei residenti, per avviare una seria interlocuzione con il centro commerciale e Decathlon affinchè rispettino l’impegno assunto e avviassero i lavori”.