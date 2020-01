Alberi pericolanti. "Bene idea Protezione civile ma..." Feleppa: "Gli ultimi eventi non lasciano dubbi: alberi pericolosi vanno tagliati subito"

“Bene l'idea del sindaco Mastella che favorendo l'arrivo in città del capo della protezione civile ha annunciato una collaborazione con la Protezione Civile Campana per redigere una mappatura degli alberi per determinare gli interventi che dovranno essere programmati per il taglio e la sostituzione degli alberi pericolosi a Benevento. Bisogna però guardare anche al presente. Gli interventi di abbattimento dei tanti pini pericolosi a Benevento va fatta al più presto. Gli ultimi eventi non lasciano dubbi, anche la nostra città non rimane immune ai rischi di caduta e di taglio delle essenze arboree”.

Il consigliere comunale con delega al verde pubblico, Angelo Feleppa non ha dubbi: gli alberi pericolanti vanno tagliati con un piano da attuare subito. Feleppa interviene dopo l'annuncio del sindaco di voler, con l'aiuto della Protezione Civile, stilare un piano per la messa in sicurezza degli alberi in città, dei pini in particolare sferzati, spezzati e sradicati in gran numero durante l'ultima ondata di maltempo.

“Di qui – scrive Feleppa nella sua nota - l'auspicio che la collaborazione tra il Comune e la Protezione civile avvenga al più presto per avviare la messa in sicurezza di numerose strade, aree pubbliche e private di Benevento. Purtroppo, come è anche emerso dall'incontro di ieri in Prefettura con il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, le condizioni meteorologiche sono cambiate. Sempre più spesso il nostro territorio è sferzato da venti fortissimi che mettono a rischio centinaia di alberi costituendo, di fatto, pericolo alla pubblica incolumità.

In linea con l'ordinanza del n° 622/2019 del dpc, il protocollo d'intesa (una misura di prevenzione) già attuato anche nella città di Roma, individua, grazie all'apporto della protezione civile, le linee guida per prevenire i rischi causati da cambiamenti climatici ed eventi meteorologici eccezionali se relativi ai danni causati dal coinvolgimento del verde pubblico urbano. E' utile ma non sufficiente. Nell'ottica di una ampia attività di prevenzione dei rischi, serve pero' un intervento mirato per gli alberi pericolosi in città. I dati tecnici e le ultime relazioni (del 2018) forniscono un quadro chiaro – ribadisce il consigliere di maggioranza con delega al Verde -, ci indicano che bisogna intervenire, farlo nel più breve tempo possibile. Gli alberi tagliati, voglio sottolineare, saranno sostituiti con specie più resistenti e autoctone. Alberi che dovranno ridurre al massimo i disagi, dovranno essere essenze che assicurano decoro e bellezza e fornire spunti in linea con gli obbiettivi strategici sul clima e sull'ambiente. Questo è uno dei punti cardini anche per la lotta all'inquinamento atmosferico.

Per questo motivo spero che la Giunta guidata dal nostro sindaco Mastella, in attesa di una programmazione con la Protezione Civile, si esprima al più presto per una serie di interventi risolutivi.

Giorni fa – annuncia Feleppa - ho consegnato una relazione che indica il percorso per una messa in sicurezza proprio per ridurre al massimo i rischi e limitare i pericoli per la pubblica incolumità.

Sono consapevole che occorrono più risorse, tante quanto ne occorrono per garantire un adeguato servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, obbiettivo non trascurabile, irrinunciabile rispetto ai temi, ai proclami, agli obbiettivi,alle necessità e al decoro urbano.

Il verde pubblico non deve e non può rimanere ancorato ai limiti della manutenzione. E' uno dei temi visibili del quadro di insieme della città.

Percorso, non semplice, ma utile per definire una di interventi che va nell'interesse collettivo e ponga fine ai tanti punti critici.

E' utile ricordare, che a breve partiranno anche i lavori di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale del viale Atlantici, Via Pacevecchia e Via Fratelli Rosselli, lavori non più rinviabili ma necessari per la sicurezza stradale.

Spero che ci sia ampia condivisione, gli uni sono propedeutici agli altri. In questa occasione, proprio per evitare inutili sprechi di risorse, è opportuno riflettere su quanto è necessario mettere in campo”.