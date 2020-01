Un laboratorio di idee per migliorare Benevento La proposta del gruppo che ha già lavorato al Campanile di S. Sofia, Santi Quaranta e Anfiteatro

Essere propositivi e far si che la cittadinanza diventi parte attiva della città stessa è sempre stato lo scopo di

Sannio Report fin dall’inizio e i tre progetti fin qui portati avanti –campanile di Santa Sofia, sito archeologico

dei Santi Quaranta e sito archeologico dell’Anfiteatro romano- ne hanno dato ampia dimostrazione.

Progetti semplici, a costo zero per l’amministrazione o per la soprintendenza, di facile (per chi è animato di

buona volontà) realizzazione che hanno consentito di fare cose che mai nessuno aveva fatto qui a

Benevento.

Per questo l’associazione Sannio Report adesso apre un “laboratorio di idee” a chi vuole migliorare questa

città. L’invito è rivolto a tutti: studenti e professori, tecnici, privati, associazioni, liberi cittadini.

In che cosa consiste questo laboratorio? Chiunque può proporre un’idea per migliorare Benevento, per

l’ambiente, per la cultura, per il turismo o per qualsiasi altro argomento. Le idee verranno valutate dagli

esperti dell’associazione stessa in uno studio di prefattibilità che analizzi i costi, il tempo e valuti tutti i pro

e i contro delle varie idee proposte.

Tutti i progetti e le idee verranno esaminati accuratamente e a tutti verranno dati, in dettaglio, i risultati

dello studio iniziale.

I progetti migliori verranno poi messi in rete e votati online, e tra tutti i primi 3 più votati verranno

esaminati e sviluppati in dettaglio affinchè vengano attuati dai volontari dell’associazione con l’aiuto di

tutti.

Nel caso di grandi progetti, come quello che Sannio Report sta sviluppando per l’area dell’ex Metalplex in

via Appio Claudio, verranno proposti all’amministrazione comunale presente e a quella futura.

Ricordiamo che tra i volontari ci sono archeologi, avvocati, architetti, professionisti che ci aiutano ogni giorno in quello che facciamo.