Studenti del Rampone lanciano pallone sonda in atmosfera A bordo alghe estremofile: esseri viventi in grado di sopravvivere in condizioni proibitive

Il giorno 16 Gennaio 2020 alle ore 10:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Rampone sarà presentato il progetto ALTHAIR (chAracterization of GaLdiera Sulphuraria’s resisTance under atmospHeric rAdIation exposuRe) dalla Dott.ssa Altea Nemolato, Studentessa UNIVAN e vincitrice del Contest Internazionale Lab2Moon, e dalla dr.ssa Claudia Ciniglia dell’Università L. Vanvitelli di Caserta. Al convegno interverranno la prof.ssa Maria Marino, Dirigente scolastico IIS Palmieri Rampone Polo; l’Assessore alla Cultura del Comune di Benevento, la prof.ssa Rossella Del Prete; il prof. Ing. Amedeo Lepore, Ricercatore INGV e Docente dell'Istituto Rampone; il Gen. Elia Rubino, Associazione Arma Aeronautica di Caserta; l'Ing Sabatino Autorino A. D. della società Contrader S.R.L. e il Dott. Innocenzo Macchiarolo della Work Center.

Tale progetto nasce dalla collaborazione tra il team ABACHOS e l’Associazione Arma Aeronautica di Caserta, ed è seguito dal Prof. Ing. Amedeo Lepore, docente dell'Istituto Tecnico Rampone.

Il progetto, al quale collaborano anche studenti dell'Istituto Rampone, coordinati dal Prof. Lepore, prevede un nuovo lancio del pallone sonda nella stratosfera, con a bordo Alghe Estremofile. Si tratta di esseri viventi in grado di sopravvivere e proliferare in condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani. La loro presenza sulla Terra da miliardi di anni ha contribuito allo sviluppo di altre forme di vita più complesse. ALTHAIR intende promuovere lo studio di tali organismi per lo sviluppo di applicazioni in numerosi campi scientifici. Al momento tali organismi, per esempio, vengono utilizzati come integratori alimentari durante le missioni spaziali e per il bio-risanamento del suolo e delle acque, nonché in farmacologia e nel settore tessile.

Il lancio avverrà il 15 Febbraio 2020 a Pisa, con la presenza dell'Istituto Rampone e con alcuni suoi studenti, e lo staff ABACHOS, tutti coordinati sempre dal Prof. Lepore, che dirigerà tutte le operazioni in loco. Sarà possibile seguire l’evento in diretta Skype dalla sede di Benevento. I campioni raccolti in stratosfera, in seguito a questo lancio, saranno sottoposti ad analisi biologiche e fisiche. La collaborazione degli alunni che frequentano l'Istituto Rampone al progetto offre loro prospettive concrete di lavoro.

Proprio per il suo alto valore scientifico, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Marino, invita in uno spirito di condivisione, tutta la cittadinanza a partecipare alla presentazione del progetto il giorno 16 gennaio 2020 presso l'Istituto Rampone.