Ristori Terna, 260mila euro per strade di contrada S. Vitale Questo pomeriggio il sindaco Mastella ha incontrato una delegazione dell'azienda

Questo pomeriggio il sindaco Clemente Mastella ha incontrato a Palazzo Mosti una delegazione della Terna Spa - Rete Elettrica Nazionale.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, il dirigente del Settore Opere Pubbliche, Maurizio Perlingieri, e il funzionario dell’Ente Luigi De Marco, è stata trovata un’intesa in merito al ristoro che Terna destinerà al Comune di Benevento per il rifacimento delle strade di contrada San Vitale interessate dal passaggio degli automezzi durante i lavori per la costruzione dell’elettrodotto. L’importo di tale ristoro è stato quantificato in circa 260.000,00 euro. Nei prossimi giorni il Comune di Benevento e Terna stipuleranno un’apposita convenzione e successivamente verranno quindi avviate le procedure per la realizzazione dei suddetti lavori.